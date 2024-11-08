Эксперт объяснил, связан ли распад коалиции в Германии с вопросом Украины

Распад коалиции в Германии напрямую не связан с Украиной. В тоже время вопрос помощи Киеву внес свою лепту.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Шольц против всех. Почему в Германии пройдут досрочные выборы и чего ждать Украине .

По его словам, не тема Украины привела к распаду коалиции, она лишь стала следствием того, что и так было легко предсказуемо, а именно, политизация вопроса помощи.

"Сама по себе Украина не виновата. Но оборона и военная помощь стоят денег. Хотя в немецком обществе довольно высокий уровень поддержки, но все же какого-то дальновидного консенсуса нет. Соответственно, нужно доказывать, зачем поддерживать Украину", - объясняет политолог, старший аналитик Западного Института Зигмунта Войцеховского в Познани (Польша) Виктор Савинок.

Долгое время, по его словам, Шольц этого не делал, а в последние месяцы, похоже, вообще занимался обратным, заявляя, что хочет стать "канцлером мира".

"Теперь он вытащил украинскую карту и начал говорить, что необходимо снять "долговой тормоз" в связи с войной. С одной стороны, то, что делает Россия, ее гибридные действия и дезинформация в Германии, - попадает под угрозу нацбезопасности. С другой, судя по логике канцлера, - он решил разыграть украинскую карту против свободных демократов и ХДС. От последних ему нужно согласие на повышение расходов и выборы в марте", - объяснил он РБК-Украина.