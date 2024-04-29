UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерт пояснив, чи небезпечніші російські ракети, які летять з боку Польщі

Фото: експерт розповів, навіщо росіяни запускають по Україні ракети через територію Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Росіяни створюють додаткове навантаження для української протиповітряної оборони, коли їхні ракети залітають на територію Польщі, а потім повертаються до України.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, Україна налаштовує власні системи ППО на конкретний сегмент, щоб відстежувати ворожі ракети. Вони "бачать" не на 360 градусів, така можливість є лише у оперативно-тактичних комплексів, які діють на коротких відстанях.

"Чим більше радар і чим на більшу відстань він бачить, тим більше він стаціонарний. І якщо щось залітає із заходу, його треба розвертати, а це ціла справа. Коли ракети заходять ще й з боку Польщі - це додаткове напруження для нашої ППО", - зазначив Криволап.

Проліт російських ракет над Польщею

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають масованих ударів по території України. Для цього вони, зокрема, використовують крилаті ракети далекого радіусу дії.

Вже кілька разів під час таких атак ракети залітали у повітряний простір Польщі.

Зокрема, останній такий інцидент стався 24 березня вночі. Ракета залишалася у польському повітряному просторі майже 40 секунд.

Також нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що падіння російської ракети зафіксували за 15 кілометрів від українського кордону з Польщею.

Більш детально про такі інциденти - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщаВійна в УкраїніРакетний удар