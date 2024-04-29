Експерт пояснив, чи небезпечніші російські ракети, які летять з боку Польщі

За його словами, Україна налаштовує власні системи ППО на конкретний сегмент, щоб відстежувати ворожі ракети. Вони "бачать" не на 360 градусів, така можливість є лише у оперативно-тактичних комплексів, які діють на коротких відстанях.

"Чим більше радар і чим на більшу відстань він бачить, тим більше він стаціонарний. І якщо щось залітає із заходу, його треба розвертати, а це ціла справа. Коли ракети заходять ще й з боку Польщі - це додаткове напруження для нашої ППО", - зазначив Криволап.