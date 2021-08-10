Эксперт положительно оценил топ-клубы в списке спаринг-партнеров у киевского "Динамо"

"Луческу пытается расширить кадровую обойму, подтянуть резервы со своим пониманием игры и принципов командного взаимодействия. Не в матчах против команд пивзавода, как было раньше на собраниях и спаррингах. А против действительно серьезных оппонентов", - отмечает Тарас Котив.

В качестве примера он назвал товарищеский матч с турецким "Фенербахче". По его мнению, для "бело-синих" - это был отличный учебный полигон.

"На поле Фенербахче - солидной команды, которая любит отбирать, атаковать, к тому же пытается играть в 3 центральных защитника. С такими мастерами паса, как Озил. С форвардами и вингерами, которые постоянно открываются, не дают расслабиться", - добавляет журналист.

Подобные спарринги дают гораздо больше пользы, чем большинство официальных матчей в тактически и индивидуально слабой УПЛ, убежден он.

В свою очередь, ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас отметил, что клуб проводит контрольные игры с такими соперниками, чтобы как можно лучше подготовиться к Лиге чемпионов и чемпионату.

"Игроки должны принимать это, они должны уметь играть по два матча в неделю. Хоть они и не сыграли по 90 минут - кто 45, кто 60, кто чуть больше, но в принципе идет подготовка к сезону через такие игры", - добавил Карас.