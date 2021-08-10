Эксперт положительно оценил топ-клубы в списке спаринг-партнеров у киевского "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) даже после старта нового сезона продолжает играть товарищеские матчи с мощными европейскими клубами. Подобные спарринги дают гораздо больше пользы, чем 90% официальных матчей в УПЛ.
Об этом заявил спортивный журналист Тарас Котив.
"Луческу пытается расширить кадровую обойму, подтянуть резервы со своим пониманием игры и принципов командного взаимодействия. Не в матчах против команд пивзавода, как было раньше на собраниях и спаррингах. А против действительно серьезных оппонентов", - отмечает Тарас Котив.
В качестве примера он назвал товарищеский матч с турецким "Фенербахче". По его мнению, для "бело-синих" - это был отличный учебный полигон.
"На поле Фенербахче - солидной команды, которая любит отбирать, атаковать, к тому же пытается играть в 3 центральных защитника. С такими мастерами паса, как Озил. С форвардами и вингерами, которые постоянно открываются, не дают расслабиться", - добавляет журналист.
Подобные спарринги дают гораздо больше пользы, чем большинство официальных матчей в тактически и индивидуально слабой УПЛ, убежден он.
В свою очередь, ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас отметил, что клуб проводит контрольные игры с такими соперниками, чтобы как можно лучше подготовиться к Лиге чемпионов и чемпионату.
"Игроки должны принимать это, они должны уметь играть по два матча в неделю. Хоть они и не сыграли по 90 минут - кто 45, кто 60, кто чуть больше, но в принципе идет подготовка к сезону через такие игры", - добавил Карас.
Напомним, дальше по плану у киевлян товарищеский матч 14 августа в Италии против чемпиона этой страны - "Интера".
Миланский гранд станет очередным серьезным спарринг-партнером киевлян этим летом - после швейцарского "Базеля", французской "Ниццы", испанского "Атлетика", немецкого "Униона", упомянутого турецкого "Фенербахче".