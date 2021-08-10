Експерт позитивно оцінив топ-клуби в списку спаринг-партнерів у київського "Динамо"

"Луческу намагається розширити кадрову обойму, підтягнути резерви зі своїм розумінням гри й принципів командної взаємодії. Не в матчах проти команд пивзаводу, як було раніше на зборах і спарингах. А проти дійсно серйозних опонентів", - зазначає Тарас Котів.

Як приклад він назвав товариський матч з турецьким "Фенербахче". На його думку, для "біло-синіх" - це був відмінний навчальний полігон.

"На полі Фенербахче - солідної команди, яка любить відбирати, атакувати, до того ж намагається грати в 3 центральних захисника. З такими майстрами пасу, як Озіл. З форвардами і вінгерами, які постійно відкриваються, не дають розслабитися", - додає журналіст.

Подібні спаринги дають набагато більше користі, ніж більшість офіційних матчів у тактично та індивідуально слабкій УПЛ, переконаний він.

Своєю чергою, асистент головного тренера "Динамо" Еміль Карас зазначив, що клуб проводить контрольні ігри з такими суперниками, щоб якомога краще підготуватися до Ліги чемпіонів і чемпіонату.

"Гравці повинні приймати це, вони повинні вміти грати по два матчі на тиждень. Хоч вони і не зіграли по 90 хвилин - хто 45, хто 60, хто трохи більше, але в принципі йде підготовка до сезону через такі ігри", - додав Карас.