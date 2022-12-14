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Експерт про плани США передати Patriot Україні: сигнал для Росії

Фото: плани США щодо передачі Україні систем Patriot є сигналом для Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Плани США передати системи ППО Patriot Україні, ймовірно, є сигналом для Росії у відповідь на можливе постачання іранських ракет.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив екс-директор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк.

За словами Кларка, таким кроком США "сигналізує росіянам", що вони перейдуть ще один поріг, якщо Кремль і далі ініціюватиме ескалацію.

"Послання з Америки явно звучить так: "Якщо ви збираєтеся отримати балістичні ракети від Ірану, ми дамо українцям зброю, щоб їх збивати", - підкреслив Кларк.

Він зазначив, що системи ППО Patriot, ймовірно, найкращі у світі - вони можуть збивати цілі на великій відстані та ідеально підходять для знищення балістичних ракет такого типу, які росіяни, схоже, збираються отримати від іранців.

Нагадаємо, раніше СNN повідомляло про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.

Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні.

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