Эксперт о планах США передать Patriot Украине: сигнал для России

По словам Кларка, таким шагом США "сигнализирует россиянам", что они перейдут еще один порог, если Кремль будет и дальше инициировать эскалацию.

"Послание из Америки явно звучит так: "Если вы собираетесь получить баллистические ракеты от Ирана, мы дадим украинцам оружие, чтобы сбивать их", - подчеркнул Кларк.

Он отметил, что системы ПВО Patriot, вероятно, лучшие в мире - они могут сбивать цели на большом расстоянии и идеально подходят для уничтожения баллистических ракет такого типа, которые россияне, похоже, собираются получить от иранцев.