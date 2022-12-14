Эксперт о планах США передать Patriot Украине: сигнал для России
Планы США передать системы ПВО Patriot Украине, вероятно, являются сигналом для России в ответ на возможные поставки иранских ракет.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил экс-директор Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.
По словам Кларка, таким шагом США "сигнализирует россиянам", что они перейдут еще один порог, если Кремль будет и дальше инициировать эскалацию.
"Послание из Америки явно звучит так: "Если вы собираетесь получить баллистические ракеты от Ирана, мы дадим украинцам оружие, чтобы сбивать их", - подчеркнул Кларк.
Он отметил, что системы ПВО Patriot, вероятно, лучшие в мире - они могут сбивать цели на большом расстоянии и идеально подходят для уничтожения баллистических ракет такого типа, которые россияне, похоже, собираются получить от иранцев.
Напомним, ранее СNN сообщало о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.
Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине.
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