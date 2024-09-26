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Експерт про плани РФ змінити ядерну доктрину: спочатку треба схвалення Китаю

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Для того, щоб змінити ядерну доктрину, російському диктатору Володимиру Путіну потрібне схвалення Китаю. Однак з цим може виникнути проблема.

За словами експерта з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, Москва зіткнулася з проблемою - у світі перестали боятися ядерної зброї, бо її застосування дуже обмежене.

Нинішні міжнародні рамки передбачають, що ядерною зброєю можна воювати лише проти ядерної держави. І Росію це не влаштовує, але вона не може односторонньо ці рамки змінити.

"Така ситуація, в якій ядерна зброя може бути використана як завгодно, може призвести до того, що весь світ стане ядерним. Є стандартні "червоні лінії". Росія може говорити все, що завгодно, але легітимні "червоні лінії" - тільки ті, які узгоджені з іншими ядерними країнами та світом загалом", - пояснив Їжак.

Перш за все, на думку експерта, Путіну потрібно отримати схвалення від головного союзника - Китаю. А політика Пекіну щодо ядерної зброї полягає в тому, що її застосування можливе лише у відповідь на ядерний удар іншої ядерної держави.

"Чому Росія це робить? Бо не може використати ядерну зброю, якщо знатиме, що це не буде сприйнято іншими ядерними державами. А вони цього не сприймають, бо використання ядерної зброї для колоніальних війн не лише заборонено, але й взагалі не вкладається в голові. Не для цього домовлялися про нерозповсюдження. Але Росія робить це публічно, бо їй потрібне схвалення принаймні Китаю", - зазначив експерт.

Що передувало

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову почав залякувати світ ядерною зброєю. Так, вчора він анонсував зміни в ядерній доктрині Росії, які розширять умови застосування ядерного арсеналу.

За його словами, нова доктрина передбачатиме можливість ядерного удару у відповідь на агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, якщо це відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.

Що таке ядерна доктрина, які зміни анонсував Путін та як на це реагує Україна, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяКитайЯдерна зброя