Эксперт о планах РФ изменить ядерную доктрину: сначала нужно одобрение Китая

По словам эксперта по вопросам региональной безопасности Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, Москва столкнулась с проблемой - в мире перестали бояться ядерного оружия, потому что его применение очень ограничено.

Нынешние международные рамки предполагают, что ядерным оружием можно воевать только против ядерного государства. И Россию это не устраивает, но она не может односторонне изменить эти рамки.

"Такая ситуация, в которой ядерное оружие может быть использовано как угодно, может привести к тому, что весь мир станет ядерным. Есть стандартные "красные линии". Россия может говорить все, что угодно, но легитимные "красные линии" - только те, которые согласованы с другими ядерными странами и миром в целом", - объяснил Ижак.

Прежде всего, по мнению эксперта, Путину нужно получить одобрение от главного союзника - Китая. А политика Пекина по поводу ядерного оружия состоит в том, что его применение возможно только в ответ на ядерный удар другого ядерного государства.

"Почему Россия это делает? Потому что не может использовать ядерное оружие, если будет знать, что это не будет воспринято другими ядерными государствами. А они этого не воспринимают, потому что использование ядерного оружия для колониальных войн не только запрещено, но вообще не укладывается в голове". Не для этого договаривались о нераспространении. Но Россия делает это публично, потому что ей нужно одобрение, по крайней мере, Китая", - отметил эксперт.