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Експерт про підрив логістики ворога: незабаром Крим може перетворитись на "острів"

Фото: російські військові в Севастополі (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін

Збройні сили продовжують виконувати філігранну роботу й підривати логістику ворога. Незабаром Крим може перетворитись на "острів".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ"

Нещодавно Збройні сили вкотре вдарили по Чонгарському мосту. Як відзначив військовий експерт Олексій Гетьман, ворог зможе відновити залізницю, однак головне питання полягає саме в часі, оскільки пошкодження другого мосту може фактично паралізувати сухопутний коридор.

"За великим рахунком, до Криму вже складно щось підвозити, залишається лише Керченський міст. Але я маю таке передчуття, що найближчими днями і на ньому залізничне сполучення буде підірвано", - зазначив експерт. 

За словами Гетьмана, щойно українські воїни пошкодять Керченський міст - Крим перетвориться на "острів", оскільки у ворога залишиться лише повітряна й морська логістика. 

"Тому я вважаю, та й південне угруповання РФ теж розуміє, що скоро буде приречене. Вже незабаром у росіян залишиться три виходи: бігти, поки не пізно; почекати і здатися в полон; або, якщо не хочуть, їх буде просто знищено нашими ЗСУ", - додав експерт.

Атаки на Чонгарський міст

29 липня, Сили оборони України здійснили другу успішну атаку по Чонгарському мосту. 

Перед цим херсонський колаборант Володимир Сальдо заявляв про нібито відбиття ППО української атаки на залізницю в Чонгарі, куди "летіло аж 12 ракет Storm Shadow", однак знімки розбитих шляхів, що з'явилися пізніше, свідчать про зворотне.

Варто додати, що це друга атака на мости в Чонгарі. Перша відбулась 22 червня. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow.

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