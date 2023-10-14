Експерт оцінив здатність РФ захопити Донецьку область до Нового року

"Насправді важко коментувати цю інформацію, бо я її не чув від інших джерел. Але я вам скажу так - ці плани не будуть реалізовані", - сказав експерт.

Він заявив, що такі плани ми вже чули, коли росіяни вели бойові дії під Бахмутом і говорили, що після Бахмуту підуть на Дніпро. Однак, як нагадав Мусієнко, нічого подібного не сталося.

"Це психологічний тиск з боку ворога і саме так це треба сприймати. Вони намагаються тиснути на нас, демонструючи, що мають такі плани, але вони не мають таких можливостей, щоб зараз це реалізувати", - наголосив експерт.

Плани росіян на Донецьку область

Нагадаємо, за словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області.

Вони розраховують вийти на адміністративні кордони до 31 грудня поточного року.

Зауважимо також, що з початку тижня терористи активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти. Лише за минулу добу наші воїни відбили близько 20 атак на Авдіївському напрямку. Ситуація в місті залишається напруженою.

Тим часом як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроба росіян наступати на місто може перетворитись у "биття в бетонну стіну".

За словами Барабаша, цієї ночі в Авдіївці вперше після загострення не було ракетних ударів, однак запеклі бої продовжуються.

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