Эксперт оценил способность РФ захватить Донецкую область до Нового года

"На самом деле трудно комментировать эту информацию, потому что я ее не слышал от других источников. Но я вам скажу так - эти планы не будут реализованы", - сказал эксперт.

Он заявил, что такие планы мы уже слышали, когда россияне вели боевые действия под Бахмутом и говорили, что после Бахмута пойдут на Днепр. Однако, как напомнил Мусиенко, ничего подобного не произошло.

"Это психологическое давление со стороны врага и именно так это нужно воспринимать. Они пытаются давить на нас, демонстрируя, что имеют такие планы, но у них нет таких возможностей, чтобы сейчас это реализовать", - подчеркнул эксперт.

Планы россиян на Донецкую область

Напомним, по словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области.

Они рассчитывают выйти на административные границы до 31 декабря этого года.

Отметим, что с начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Только за минувшие сутки наши воины отразили около 20 атак на Авдеевском направлении. Ситуация в городе остается напряженной.

Между тем, как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытка россиян наступать на город может превратиться в "биение в бетонную стену".

По словам Бараабаша, этой ночью в Авдеевке впервые после обострения не было ракетных ударов, однако упорные бои продолжаются.

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