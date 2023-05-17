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Експерт оцінив можливість запрошення України в НАТО на саміті у Вільнюсі

Фото: експерт оцінив можливість запрошення України в НАТО на саміті у Вільнюсі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

Головне очікування України від Вільнюського саміту - рішення про початок приєднання до НАТО. Втім, домогтися якогось чіткого рішення навряд чи вийде.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав виконавчий директор Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак, йдеться в матеріалі "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу".

Однак, за словами експерта, на зустрічі у Вільнюсі можна очікувати певних кроків, які могли б бути схвалені на саміті у Вашингтоні у 2024 році, що буде присвячено 75-ій річниці НАТО.

"Це та перспектива, з якою можна працювати. Наразі я бачу, що країни НАТО розділені. Поки наші партнери та адвокати виступають за те, щоб дійсно дати Україні механізм та запропонувати членство, то інші країни, в тому числі США, більш обережно ставляться до такої перспективи", - пояснив Максак.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі запланований на 11-12 липня 2023 року, а генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вже запросив президента України Володимира Зеленського взяти в ньому участь.

Зазначимо, нещодавно віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

Крім того, й сам глава держави Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичному альянсу на майбутньому саміті необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

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