Експерт оцінив можливість запрошення України в НАТО на саміті у Вільнюсі

Однак, за словами експерта, на зустрічі у Вільнюсі можна очікувати певних кроків, які могли б бути схвалені на саміті у Вашингтоні у 2024 році, що буде присвячено 75-ій річниці НАТО.

"Це та перспектива, з якою можна працювати. Наразі я бачу, що країни НАТО розділені. Поки наші партнери та адвокати виступають за те, щоб дійсно дати Україні механізм та запропонувати членство, то інші країни, в тому числі США, більш обережно ставляться до такої перспективи", - пояснив Максак.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі запланований на 11-12 липня 2023 року, а генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вже запросив президента України Володимира Зеленського взяти в ньому участь.

Зазначимо, нещодавно віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

Крім того, й сам глава держави Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичному альянсу на майбутньому саміті необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.