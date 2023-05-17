RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт оценил возможность приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Фото: эксперт оценил возможность приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

Главное ожидание Украины от Вильнюсского саммита - решение о начале присоединения к НАТО. Впрочем, добиться какого-нибудь четкого решения вряд ли получится.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак, говорится в материале "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса".

Однако, по словам эксперта, на встрече в Вильнюсе можно ожидать определенных шагов, которые могли бы быть одобрены на саммите в Вашингтоне в 2024 году, посвященном 75-й годовщине НАТО.

"Это та перспектива, с которой можно работать. Сейчас я вижу, что страны НАТО разделены. Пока наши партнеры и адвокаты выступают за то, чтобы действительно дать Украине механизм и предложить членство, другие страны, в том числе США, более осторожно относятся к такой перспективы", - объяснил Максак.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля 2023 года, а генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг уже пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять в нем участие.

Отметим, недавно вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявляла, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, и сам глава государства Владимир Зеленский считает, что Североатлантическому альянсу на предстоящем саммите необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО