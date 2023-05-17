Эксперт оценил возможность приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Однако, по словам эксперта, на встрече в Вильнюсе можно ожидать определенных шагов, которые могли бы быть одобрены на саммите в Вашингтоне в 2024 году, посвященном 75-й годовщине НАТО.

"Это та перспектива, с которой можно работать. Сейчас я вижу, что страны НАТО разделены. Пока наши партнеры и адвокаты выступают за то, чтобы действительно дать Украине механизм и предложить членство, другие страны, в том числе США, более осторожно относятся к такой перспективы", - объяснил Максак.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля 2023 года, а генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг уже пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять в нем участие.

Отметим, недавно вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявляла, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Кроме того, и сам глава государства Владимир Зеленский считает, что Североатлантическому альянсу на предстоящем саммите необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.

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