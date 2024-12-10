UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Експерт оцінив, чи є загроза для України через військові навчання у Білорусі

Фото: експерт оцінив, чи є загроза для України через військові навчання у Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Оскільки Білорусь фактично залежна від Росії, то небезпека для України з її боку не виключена. Однак країна все ж таки старається триматися якнайдалі від активної участі у війні РФ проти України.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Валерій Романенко.

"Ну, враховуючи те, що Білорусь фактично залежна від Росії і є васалом, і з території Білорусі був вчинений напад на нас у 2022 році, дійсно небезпека не виключена", - сказав Романенко.

Однак, на його думку, оскільки зараз Білорусь старається триматися якнайдалі від активної участі у війні РФ проти України, то "тут треба скоріше запитати співробітників ГУР, які мають більш точні оцінки завдяки різним радіотехнічним, агентурним і іншим засобам".

"Те, що можна отримати з медіа, ну воно не дає такої однозначної оцінки", - додав експерт.

Військові навчання у Білорусі

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що на території Білорусі розпочалися військові навчання, які триватимуть до 31 грудня. Через це у Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги.

Зазначається, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути українського регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьВійна в УкраїніРакетна атака