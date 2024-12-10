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У двох областях України можуть почастішати повітряні тривоги: в чому причина

Вівторок 10 грудня 2024 15:33
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У двох областях України можуть почастішати повітряні тривоги: в чому причина Ілюстративне фото: у двох областях України можуть почастішати повітряні тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На території Білорусі розпочались військові навчання, які триватимуть до 31 грудня. Через це у Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Рівного Олександра Третяка.

"В сусідній Білорусі проходять військові навчання, до 31 грудня. Відповідно на території Рівненської та Волинської областей ймовірно буде частіше повітряна тривога. Зважайте на це, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути нашого регіону (Рівненської області, - ред.)", - заявив Третяк.

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь активно сприяє Російській Федерації (РФ) у її агресії проти України. На початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували українські території, використовуючи, зокрема, білоруський плацдарм. Саме з території цієї країни здійснювалися атаки, які призвели до тимчасової окупації частин Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Крім того, територія Білорусі слугувала базою для запуску ракет, якими Росія обстрілювала українські міста. Російсько-білоруські військові маневри дозволяють Кремлю утримувати свої підрозділи в Білорусі, що створює постійну загрозу для України.

Колишній командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України (ЗСУ) Сергій Наєв розповідав, що українські оборонці ретельно контролюють північний кордон і готові негайно реагувати на будь-яку спробу агресії.

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