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Эксперт оценил, есть ли угроза для Украины из-за военных учений в Беларуси

Фото: эксперт оценил, есть ли угроза Украине из-за военных учений в Беларуси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Поскольку Беларусь фактически зависима от России, опасность для Украины с ее стороны не исключена. Однако страна все же старается держаться подальше от активного участия в войне РФ против Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Ну, учитывая, что Беларусь фактически зависима от России и является вассалом, и с территории Беларуси было совершено нападение на нас в 2022 году, действительно опасность не исключена", - сказал Романенко.

Однако, по его мнению, поскольку сейчас Беларусь старается держаться подальше от активного участия в войне РФ против Украины, то "здесь надо поскорее спросить сотрудников ГУР, имеющих более точные оценки благодаря разным радиотехническим, агентурным и другим средствам".

"То, что можно получить из медиа, ну оно не дает столь однозначной оценки", - добавил эксперт.

Военные учения в Беларуси

Напомним, сегодня мы сообщали, что на территории Беларуси начались военные учения, которые продлятся до 31 декабря. Поэтому в Ровенской и Волынской областях могут участиться воздушные тревоги.

Отмечается, что в случае запуска ракет с территории Беларуси, они в считанные минуты могут достичь украинского региона.

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