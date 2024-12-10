Експерт оцінив, чи є загроза для України через військові навчання у Білорусі
Оскільки Білорусь фактично залежна від Росії, то небезпека для України з її боку не виключена. Однак країна все ж таки старається триматися якнайдалі від активної участі у війні РФ проти України.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Валерій Романенко.
"Ну, враховуючи те, що Білорусь фактично залежна від Росії і є васалом, і з території Білорусі був вчинений напад на нас у 2022 році, дійсно небезпека не виключена", - сказав Романенко.
Однак, на його думку, оскільки зараз Білорусь старається триматися якнайдалі від активної участі у війні РФ проти України, то "тут треба скоріше запитати співробітників ГУР, які мають більш точні оцінки завдяки різним радіотехнічним, агентурним і іншим засобам".
"Те, що можна отримати з медіа, ну воно не дає такої однозначної оцінки", - додав експерт.
Військові навчання у Білорусі
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що на території Білорусі розпочалися військові навчання, які триватимуть до 31 грудня. Через це у Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги.
Зазначається, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути українського регіону.
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