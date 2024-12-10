ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Експерт оцінив, чи є загроза для України через військові навчання у Білорусі

Вівторок 10 грудня 2024 17:00
UA EN RU
Експерт оцінив, чи є загроза для України через військові навчання у Білорусі Фото: експерт оцінив, чи є загроза для України через військові навчання у Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Валерій Романенко

Оскільки Білорусь фактично залежна від Росії, то небезпека для України з її боку не виключена. Однак країна все ж таки старається триматися якнайдалі від активної участі у війні РФ проти України.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Валерій Романенко.

"Ну, враховуючи те, що Білорусь фактично залежна від Росії і є васалом, і з території Білорусі був вчинений напад на нас у 2022 році, дійсно небезпека не виключена", - сказав Романенко.

Однак, на його думку, оскільки зараз Білорусь старається триматися якнайдалі від активної участі у війні РФ проти України, то "тут треба скоріше запитати співробітників ГУР, які мають більш точні оцінки завдяки різним радіотехнічним, агентурним і іншим засобам".

"Те, що можна отримати з медіа, ну воно не дає такої однозначної оцінки", - додав експерт.

Військові навчання у Білорусі

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що на території Білорусі розпочалися військові навчання, які триватимуть до 31 грудня. Через це у Рівненській та Волинській областях можуть почастішати повітряні тривоги.

Зазначається, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути українського регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна в Україні Ракетна атака
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України