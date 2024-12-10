Експерт оцінив, чи є загроза для України через військові навчання у Білорусі

Оскільки Білорусь фактично залежна від Росії, то небезпека для України з її боку не виключена. Однак країна все ж таки старається триматися якнайдалі від активної участі у війні РФ проти України.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Валерій Романенко.

"Ну, враховуючи те, що Білорусь фактично залежна від Росії і є васалом, і з території Білорусі був вчинений напад на нас у 2022 році, дійсно небезпека не виключена", - сказав Романенко.

Однак, на його думку, оскільки зараз Білорусь старається триматися якнайдалі від активної участі у війні РФ проти України, то "тут треба скоріше запитати співробітників ГУР, які мають більш точні оцінки завдяки різним радіотехнічним, агентурним і іншим засобам".

"Те, що можна отримати з медіа, ну воно не дає такої однозначної оцінки", - додав експерт.