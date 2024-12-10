Эксперт оценил, есть ли угроза для Украины из-за военных учений в Беларуси

Поскольку Беларусь фактически зависима от России, опасность для Украины с ее стороны не исключена. Однако страна все же старается держаться подальше от активного участия в войне РФ против Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Ну, учитывая, что Беларусь фактически зависима от России и является вассалом, и с территории Беларуси было совершено нападение на нас в 2022 году, действительно опасность не исключена", - сказал Романенко.

Однако, по его мнению, поскольку сейчас Беларусь старается держаться подальше от активного участия в войне РФ против Украины, то "здесь надо поскорее спросить сотрудников ГУР, имеющих более точные оценки благодаря разным радиотехническим, агентурным и другим средствам".

"То, что можно получить из медиа, ну оно не дает столь однозначной оценки", - добавил эксперт.