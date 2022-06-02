Експерт оцінив загрозу наступу російських військ на Миколаїв

Становище окупантів у Херсонській області зараз не особливо міцне. Загроза наземного штурму Миколаєва найближчим часом не проглядається.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні ".

"Говорити про те, що в найближчій перспективі - протягом 2-3 місяців - противник зможе зробити серйозний прорив у бік Миколаєва, не доводиться. На цьому напрямку склалася ситуація якогось балансу сил, яка не дає ворогові можливість сконцентрувати сили і завдати удару в бік Миколаєва", - пояснив експерт.

Як зазначив військовий аналітик, полковник Сергій Грабський, загальної чисельності російських військ, які оперують на правому березі Дніпра, фізично недостатньо для такої операції.

Як повідомляло РБК-Україна, зараз проглядається кілька напрямків в Донецької області, де окупанти намагаються вести наступ. Однак шанси ворога взяти всю Донецьку область поки виглядають сумнівно.

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