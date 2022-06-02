Есть ли угроза оккупации всей Донецкой области: ответ эксперта

Сейчас просматривается несколько направлений в Донецкой области, где оккупанты пытаются вести наступление. Однако шансы врага взять всю Донецкую область пока выглядят сомнительно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине ".

Как отмечается в материале, в Донецкой области у противника за последнее время нет настолько сильного "прогресса", как в Луганской. Еще в первые недели войны ему удалось захватить южный фланг зоны ООС, начиная от Мариуполя и до Волновахи. Остальная линия столкновения с так называемой "днр" остается почти такой же, какой была до 24 февраля.

Первое направление, где оккупанты пытаются вести наступление - бахмутское. Вражеские войска сумели продвинуться от Попасной и ведут бои в районе населенного пункта Белогоровка Бахмутского района.

Там оккупанты хотят прорваться к трассе Бахмут - Лисичанск, чтобы блокировать основную линию поставок и обеспечения ВСУ. Это ключевая магистраль, которая соединяет подконтрольную Украине часть Луганской области с остальной территорией нашей страны. Захват трассы может быть частью плана по "окольцеванию" наших войск в районе Северодонецка и Лисичанска. Сейчас магистраль подвергается постоянным обстрелам, но она по-прежнему под контролем ВСУ.

Второе направление атак россиян в Донецкой области - это район Авдеевки и Марьинки. Но пока особых успехов противнику там достичь не удалось, отметил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Константин Машовец.

Третье направление, куда, вероятно, собираются выдвигаться оккупанты - это город Славянск. Аналитики института изучения войны прогнозируют, что россияне намерены штурмовать город в ближайшие недели. Для этого они, похоже, хотят наступать сразу с двух направлений. С северо-востока - из Лимана, и с северо-запада - от Изюма.

Однако пока изюмская группировка противника не смогла пересечь границу на пути к Донецкой области. Успешными контратаками наших войск удалось сбить наступательные действия оккупантов в этом районе. На лиманском направлении враг также провел усиление и перегруппировку подразделений. Сейчас там идут бои на юго-западных окраинах Лимана - в районе села Старый Караван.

Шансы врага взять всю Донецкую область пока выглядят сомнительно, считает военный аналитик, полковник Сергей Грабский. Он заметил, что в течение последних 45 дней, с тех пор, когда была объявлена операция на Донбассе, оккупанты по сути нигде не продвинулись.

"Разве что можно говорить об отдельных участках в районе Авдеевки, есть незначительное продвижение от Изюма в сторону Барвенково, но это на территории Харьковской области. То есть пока что нет оснований говорить о том, что агрессор может выйти на админграницы Донецкой области. У них попросту не хватает сил", - говорит эксперт.