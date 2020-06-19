Эксперт оценил перспективы назначения Шкарлета в МОН

Фото: Сергей Шкарлет (shkarlet.stu.cn.ua)

По мнению эксперта, сейчас каждого соискателя на любую государственную должность можно скомпрометировать

Студенты и преподавательский состав высоко оценивают кандидатуру ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета на должность министра образования Украины.

Об этом написал политолог Олег Пастернак на своей странице в Facebook.

"Каждый, кто имел отношение к менеджменту в государственных вузах знает, что практически все ректоры были в Партии регионов. Увы, это было обязательное условие для беспроблемной научной и педагогической деятельности. В начале Майдана он вышел", - написал эксперт.

Кроме того, по его словам, в Украине в научно-педагогической среде развилось новое направление информационного киллерства - проверка на плагиат диссертаций и выискивание "блох".

"Любого человека со степенью априори уже записывают в "академического вора" в законе. Ну а как это так - не может же человек в Украине написать научное исследование без плагиата? Это при том, что у Шкарлета 250 научных работ и буквально в трех - четырех обнаружили некие недочеты", - добавил эксперт.

По мнению эксперта, сейчас каждого соискателя на любую государственную должность можно скомпрометировать манипуляциями, что крайне негативно влияет на решение проблемы кадрового голода в правительстве.

Напомним, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет является главным кандидатом на пост министра образования. Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

18 июня комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады не поддержал постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования. Вчера соответствующее постановление в парламенте зарегистрировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что 15 июня фракция "Слуга народа" заслушала Шкарлета на заседании, после чего в политсиле планировали посчитать голоса поддержки.

Позже глава фракции Давид Арахамия заявил, что сейчас в парламенте не хватает голосов для назначения Шкарлета главой МОН.

Вчера, 17 июня, постановление о назначении Шкарлета министром образования было зарегистрировано в парламенте премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Автор: РБК-Украина