Експерт оцінив перспективи призначення Шкарлета в МОН

Фото: Сергій Шкарлет (shkarlet.stu.cn.ua)

На думку експерта, зараз кожного претендента на будь-яку державну посаду можна скомпрометувати

Студенти та викладацький склад високо оцінюють кандидатуру ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти України.

Про це написав політолог Олег Пастернак на своїй сторінці в Facebook.

"Кожен, хто мав відношення до менеджменту в державних вузах знає, що практично всі ректори були в Партії регіонів. На жаль, це була обов'язкова умова для безпроблемної наукової й педагогічної діяльності. На початку Майдану він вийшов", - написав експерт.

Крім того, за його словами, в Україні у науково-педагогічному середовищі розвинувся новий напрям інформаційного кілерства - перевірка на плагіат дисертацій і вишукування "бліх".

"Будь-яку людину зі ступенем апріорі вже записують у "академічного злодія" в законі. Ну а як це так - не може ж людина в Україні написати наукове дослідження без плагіату? Це при тому, що у Шкарлета 250 наукових робіт та буквально в трьох - чотирьох виявили якісь недоліки", - додав експерт.

На думку експерта, зараз кожного претендента на будь-яку державну посаду можна скомпрометувати маніпуляціями, що вкрай негативно впливає на вирішення проблеми кадрового голоду в уряді.

Нагадаємо, ректор Чернігівського державного технологічного університету Сергій Шкарлет є головним кандидатом на посаду міністра освіти. Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України.

Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році екс-міністр освіти й науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак та посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

18 червня комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради не підтримав постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Вчора відповідну постанову у парламенті зареєстрував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що 15 червня фракція "Слуга народу" заслухала Шкарлета на засіданні, після чого в політсилі планували порахувати голоси підтримки.

Пізніше голова фракції Давид Арахамія заявив, що зараз в парламенті не вистачає голосів для призначення Шкарлета головою МОН.

Вчора, 17 червня, постанова про призначення Шкарлета міністром освіти було зареєстровано в парламенті прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна