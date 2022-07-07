Експерт оцінив готовність білоруської армії до війни проти України

Білоруська армія, ймовірно, не буде втягнута у війну, яку розв'язала Росія проти України. Проте загроза з боку Білорусі все ж існує.

Він вважає, що білоруські війська не зможуть воювати проти українських через брак бойового досвіду. Проте експерт не відкидає можливості того, що Білорусь несе загрозу для України.

"Напад (Білорусі, - ред.) може відбутися фактично в будь-який момент. Варто розглядати саме з такої позиції. Щодо підготовки, то найбільш підготовленими арміями на всьому європейському континенті є українська армія та російська окупаційна армія. Що білоруська, що армії країн Центрально-східної Європи - все це армії без досвіду ведення війни", - зазначив Бадрак.

Експерт оцінив шанси білоруської армії як дуже низькі. Причиною цього також є відсутність мотивації, як і в російських військ. За його словами, саме тому очільник Кремля Володимир Путін досі не втягнув Білорусь у війну.

"Якщо буде швидко розбита білоруська армія або навіть російсько-білоруське угруповання - це буде величезний антипутінський аргумент для подальшого розвитку подій. Путін, з одного боку, хоче перевести рівень війни з російсько-українського до міжнародного формату, коли підключиться Білорусь. Але він боїться того, що білоруські угруповання будуть швидко розбиті", - пояснив Бадрак.