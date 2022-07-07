Експерт оцінив готовність білоруської армії до війни проти України
Білоруська армія, ймовірно, не буде втягнута у війну, яку розв'язала Росія проти України. Проте загроза з боку Білорусі все ж існує.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Він вважає, що білоруські війська не зможуть воювати проти українських через брак бойового досвіду. Проте експерт не відкидає можливості того, що Білорусь несе загрозу для України.
"Напад (Білорусі, - ред.) може відбутися фактично в будь-який момент. Варто розглядати саме з такої позиції. Щодо підготовки, то найбільш підготовленими арміями на всьому європейському континенті є українська армія та російська окупаційна армія. Що білоруська, що армії країн Центрально-східної Європи - все це армії без досвіду ведення війни", - зазначив Бадрак.
Експерт оцінив шанси білоруської армії як дуже низькі. Причиною цього також є відсутність мотивації, як і в російських військ. За його словами, саме тому очільник Кремля Володимир Путін досі не втягнув Білорусь у війну.
"Якщо буде швидко розбита білоруська армія або навіть російсько-білоруське угруповання - це буде величезний антипутінський аргумент для подальшого розвитку подій. Путін, з одного боку, хоче перевести рівень війни з російсько-українського до міжнародного формату, коли підключиться Білорусь. Але він боїться того, що білоруські угруповання будуть швидко розбиті", - пояснив Бадрак.
Нагадаємо, Міноборони України та Генштаб ЗСУ також оцінюють можливість нападу з боку Білорусі як малоймовірну. Водночас Росія використовує території Білорусі для обстрілів українських міст.
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