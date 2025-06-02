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Експерт про операцію "Павутина": уражена стратегічна авіація цікава тепер лише історикам

Понеділок 02 червня 2025 16:04
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Експерт про операцію "Павутина": уражена стратегічна авіація цікава тепер лише історикам Ілюстративне фото: експерт оцінив втрати стратегічної авіації Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Уражена стратегічна авіація Російської Федерації (РФ), в рамках операції Служби безпеки України (СБУ) "Павутина", відтепер цікава лише історикам.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаексперт Валерій Романенко.

За словами експерта, ядерна тріада включає:

  • міжконтинентальні балістичні ракети;
  • ядерні ракети на підводних човнах;
  • стратегічну авіацію з крилатими ракетами і ядерними бомбами на борту.

"Аж раптом у росіян мінімально 10-15% стратегічної авіації вже в минулому. Наявність їх в бойовому складі в минулому, значить, вона цікава лише для істориків. А для сучасних оперативників і аналітиків вони вже списані як знищені, або настільки серйозно пошкоджені, що не підлягають ремонту", - додав він.

Романенко зауважив, що навіть, якщо Росія спробує відремонтувати уражені літаки - строки будуть нескінченними, оскільки потужності ворога наразі зайняті.

"Казань, де випускали ці літаки, завантажена відновленням Ту-160 і Ту-22, а інші заводи вже і до того отримали замовлення на ремонт, який повністю перекриє їхні потужності на пів року мінімально", - пояснив він.

Операція "Павутина"

Операція була реалізована 1 червня. Тоді ж дрони атакували одразу чотири російських аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Загалом вона стала однією з найбільших від початку повномасштабної війни. Орієнтовані втрати ворога за день склали 7 мільярдів доларів. Внаслідок ударів безпілотниками було уражено 41 літак стратегічної авіації країни-терориста, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Детальніше про те, що відомо про унікальну спецоперацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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