Експерт про операцію "Павутина": уражена стратегічна авіація цікава тепер лише історикам
Уражена стратегічна авіація Російської Федерації (РФ), в рамках операції Служби безпеки України (СБУ) "Павутина", відтепер цікава лише історикам.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаексперт Валерій Романенко.
За словами експерта, ядерна тріада включає:
- міжконтинентальні балістичні ракети;
- ядерні ракети на підводних човнах;
- стратегічну авіацію з крилатими ракетами і ядерними бомбами на борту.
"Аж раптом у росіян мінімально 10-15% стратегічної авіації вже в минулому. Наявність їх в бойовому складі в минулому, значить, вона цікава лише для істориків. А для сучасних оперативників і аналітиків вони вже списані як знищені, або настільки серйозно пошкоджені, що не підлягають ремонту", - додав він.
Романенко зауважив, що навіть, якщо Росія спробує відремонтувати уражені літаки - строки будуть нескінченними, оскільки потужності ворога наразі зайняті.
"Казань, де випускали ці літаки, завантажена відновленням Ту-160 і Ту-22, а інші заводи вже і до того отримали замовлення на ремонт, який повністю перекриє їхні потужності на пів року мінімально", - пояснив він.
Операція "Павутина"
Операція була реалізована 1 червня. Тоді ж дрони атакували одразу чотири російських аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Загалом вона стала однією з найбільших від початку повномасштабної війни. Орієнтовані втрати ворога за день склали 7 мільярдів доларів. Внаслідок ударів безпілотниками було уражено 41 літак стратегічної авіації країни-терориста, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
Детальніше про те, що відомо про унікальну спецоперацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.