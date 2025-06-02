Эксперт об операции "Паутина": пораженная стратегическая авиация интересна теперь только историкам

По словам эксперта, ядерная триада включает:

межконтинентальные баллистические ракеты;

ядерные ракеты на подводных лодках;

стратегическую авиацию с крылатыми ракетами и ядерными бомбами на борту.

"Вдруг у россиян минимально 10-15% стратегической авиации уже в прошлом. Наличие их в боевом составе в прошлом, значит, она интересна лишь для историков. А для современных оперативников и аналитиков они уже списаны как уничтоженные, или настолько серьезно повреждены, что не подлежат ремонту", - добавил он.

Романенко отметил, что даже если Россия попытается отремонтировать пораженные самолеты - сроки будут бесконечными, поскольку мощности врага пока заняты.

"Казань, где выпускали эти самолеты, загружена восстановлением Ту-160 и Ту-22, а другие заводы уже и до того получили заказ на ремонт, который полностью перекроет их мощности на полгода минимально", - пояснил он.