Эксперт объяснил, почему россияне увеличили обстрелы Николаева

"Во-первых, единственное, что получается у россиян - это обстрелы гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения. Если мы посмотрим на военную карту, то там у них успехи небольшие", - заявил Самусь.

Россия умышленно действует, как террористы, чтобы создать атмосферу хаоса в Украине, чтобы лишить украинцев желания сопротивляться и противодействовать российскому нашествию.

"Действительно, на этом направлении у них есть планы, ведь Николаев как раз находится в том районе, о котором мы буквально только что говорили. Они могут попытаться наступать. И вот как раз они могут создавать такое ощущение: мол, мы уже обстреливаем Николаев - значит, мы близко, сейчас мы будем проводить наступательную операцию, Вооруженные Силы Украины будут отступать и тому подобное", - добавляет директор New Geopolitics Research Network.

По словам Самуся, убийство бизнесмена Вадатурского показывает, что иногда оккупанты прибегают к точечным ударам по конкретному, например, человеку. Убийство владельца крупнейшей зерно-торговой компании Украины было умышленным, чтобы уменьшить возможности Киева в производстве зерна и обеспечении операции по его вывозу.