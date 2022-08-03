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Эксперт объяснил, почему россияне увеличили обстрелы Николаева

Фото: Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network (rpr.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Россия умышленно обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирное население Николаева. Все это является частью террористическо-информационной и психологической операции.

Об этом рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью для "РБК-Украина".

"Во-первых, единственное, что получается у россиян - это обстрелы гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения. Если мы посмотрим на военную карту, то там у них успехи небольшие", - заявил Самусь.

Россия умышленно действует, как террористы, чтобы создать атмосферу хаоса в Украине, чтобы лишить украинцев желания сопротивляться и противодействовать российскому нашествию.

"Действительно, на этом направлении у них есть планы, ведь Николаев как раз находится в том районе, о котором мы буквально только что говорили. Они могут попытаться наступать. И вот как раз они могут создавать такое ощущение: мол, мы уже обстреливаем Николаев - значит, мы близко, сейчас мы будем проводить наступательную операцию, Вооруженные Силы Украины будут отступать и тому подобное", - добавляет директор New Geopolitics Research Network.

По словам Самуся, убийство бизнесмена Вадатурского показывает, что иногда оккупанты прибегают к точечным ударам по конкретному, например, человеку. Убийство владельца крупнейшей зерно-торговой компании Украины было умышленным, чтобы уменьшить возможности Киева в производстве зерна и обеспечении операции по его вывозу.

Напомним, РБК-Украина писало, что глава областного совета Анна Замазеева заявила, что Николаев в результате регулярных обстрелов превращается в разрушенный Мариуполь.

Также недавно во время массированных обстрелов Николаева погиб Герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский, владелец крупнейшей зерно-торговой компании "Нибулон".

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