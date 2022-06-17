Эксперт объяснил, почему оккупанты проводят контратаки в Харьковской области

Российские оккупанты в Харьковской области за последнюю неделю смогли улучшить свои позиции. Речь идет о так называемом Харьковском направлении, которое простирается к северу от областного центра.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отражает их атаки".

Именно там ВСУ проводили успешное контрнаступление, выдавливая врага к российско-украинской границе. Впрочем, украинские бойцы могли бы приблизиться к восточной части области, которая сейчас находится в оккупации, но агрессор укрепил свои силы и пошел в контратаки к северо-востоку от Харькова.

"Россияне подтянули туда резервы, в первую очередь артиллерийские подразделения, и начали наносить удары по нашим силам. Украинские войска были вынуждены отступать, поскольку не было возможности противостоять на равных артиллерийским подразделениям РФ. В целом соотношение сил и средств на сегодня составляет 1 к 10 в пользу России", - пояснил изданию экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Таким образом, враг снова получил физическую возможность бить по Харькову не только из реактивных систем, но и из ствольной артиллерии, однако облцентр сейчас не является мишенью для штурма.

Дело в том, что агрессору критически важно не допустить продвижения ВСУ на восток области. Там - от Волчанска, рядом с российской границей, через Великий Бурлук и Купянск-проходят ключевые коммуникации, обеспечивающие огромную группировку врага в районе Изюма.

"Это та самая группировка войск, которая планирует наступать на Славянск и Краматорск Донецкой области. Их там ориентировочно 20 БТГр (батальонных тактических групп - ред.). Плюс к этому району россияне стягивают ствольную и реактивную артиллерию. То есть для реализации логистики в район Изюма оккупанты удерживают оборону в восточной части Харьковской области", - отметил Селезнев.

Напомним, по данным Генштаба, противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубеевка. Наши воины ответили метким огнем, и враг отошел.

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