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Эксперт объяснил, когда будет понятно, что Европа не спасовала перед РФ по санкциям

Фото: зима покажет, насколько Европа следует курсу санкций в отношении РФ (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Решение о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток" нельзя считать показателем возможного смягчения санкций против РФ со стороны Европы.

Об этом сказал РБК-Украина директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, именно зима 2022-2023 годов, которая действительно будет сложной, станет испытанием на преданность Европы своим ценностям не на словах, а на деле.

"Не следует питать лишних иллюзий, что санкции будут применяться с "дистиллированной" чистотой. Важнее сейчас сохранить общий вектор сдерживания РФ на базе единства всех демократий мира с Украиной и выиграть энергетическую войну с Россией, несмотря на отдельные поражения в локальных "битвах", - сказал он.

В то же время, из истории с турбиной эксперт пока призывает не делать столь уж глобальные выводы, ведь и Канада, и Германия, несмотря на все, остаются союзниками Украины.

Напомним, Россия смогла продавить Германию и Канаду на точечное смягчение санкций, вернув себе газовую турбину для "Северного потока-1".

Подробнее о том, почему Запад пошел на уступки, станет ли это опасным прецедентом для новых послаблений и как Москва шантажирует Европу энергетическим оружие - читайте в материале РБК-Украина.

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