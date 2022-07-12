Експерт пояснив, коли буде зрозуміло, що Європа не спасувала перед РФ по санкціям

Рішення про передачу Німеччині турбіни Siemens, необхідної для відновлення повноцінної роботи російського газопроводу "Північний потік", не можна вважати показником можливого пом'якшення санкцій проти РФ з боку Європи.
Про це сказав РБК-Україна директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
За його словами, саме зима 2022-2023 років, яка справді буде складною, стане випробуванням на відданість Європи своїм цінностям не на словах, а на ділі.
"Не слід мати зайвих ілюзій, що санкції будуть застосовуватися з "дистильованою" чистотою. Важливіше зараз зберегти спільний вектор стримування РФ на базі єдності всіх демократій світу з Україною та виграти енергетичну війну з Росією, попри окремі поразки у локальних "битвах", – сказав він.
Водночас з історії з турбіною експерт поки що закликає не робити настільки вже глобальних висновків, адже і Канада, і Німеччина, попри все, залишаються союзниками України.
Нагадаємо, Росія змогла продавити Німеччину і Канаду на точкове пом'якшення санкцій, повернувши собі газову турбіну для "Північного потоку-1".
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