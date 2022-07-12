Експерт пояснив, коли буде зрозуміло, що Європа не спасувала перед РФ по санкціям

За його словами, саме зима 2022-2023 років, яка справді буде складною, стане випробуванням на відданість Європи своїм цінностям не на словах, а на ділі.

"Не слід мати зайвих ілюзій, що санкції будуть застосовуватися з "дистильованою" чистотою. Важливіше зараз зберегти спільний вектор стримування РФ на базі єдності всіх демократій світу з Україною та виграти енергетичну війну з Росією, попри окремі поразки у локальних "битвах", – сказав він.

Водночас з історії з турбіною експерт поки що закликає не робити настільки вже глобальних висновків, адже і Канада, і Німеччина, попри все, залишаються союзниками України.