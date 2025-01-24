Експерт назвав умову, коли Китай може вимагати від Путіна зупинити війну

"Тобто коли Америка та інші наші партнери зроблять так, що мовчазна згода на агресію Росії стане занадто дорогою. І Китаю потрібно буде думати, як уберегти свої активи, що для нього набагато важливіше", - вважає експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Експерт також сумнівається, що Сполучені Штати за заявлені в західних медіа 100 днів зможуть домогтися завершення війни в Україні.

"Мені здається, якщо вони хоча б стратегію за цей час розроблять, це вже буде великий позитив", - підсумував він.