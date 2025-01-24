Эксперт назвал условие, когда Китай может потребовать от Путина остановить войну

"То есть когда Америка и другие наши партнеры сделают так, что молчаливое согласие на агрессию России станет слишком дорогим. И Китаю нужно будет думать, как уберечь свои активы, что для него гораздо важнее", - считает эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

Эксперт также сомневается, что Соединенные Штаты за заявленные в западных медиа 100 дней смогут добиться завершения войны в Украине.

"Мне кажется, если они хотя бы стратегию за это время разработают, это уже будет большой позитив", - подытожил он.