Эксперт назвал условие, когда Китай может потребовать от Путина остановить войну

Китай может потребовать от главы Кремля Владимира Путина остановить войну. Для этого нужно, чтобы Пекин начал не только не зарабатывать на войне, но и терять деньги, контракты и технологии.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укрощение" Путина. Могут ли Трамп и Си Цзиньпин ускорить завершение войны в Украине.
"То есть когда Америка и другие наши партнеры сделают так, что молчаливое согласие на агрессию России станет слишком дорогим. И Китаю нужно будет думать, как уберечь свои активы, что для него гораздо важнее", - считает эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.
Эксперт также сомневается, что Соединенные Штаты за заявленные в западных медиа 100 дней смогут добиться завершения войны в Украине.
"Мне кажется, если они хотя бы стратегию за это время разработают, это уже будет большой позитив", - подытожил он.
Еще в феврале 2023 года Китай обнародовал так называемый "мирный план" по Украине. Это случилось в годовщину полномасштабной российской агрессии.
В нем содержался призыв к возобновлению переговоров и критика санкций. При этом в КНР также заявляли об уважении суверенитета всех стран и подчеркивают недопустимость применения ядерного оружия.
Этот "мирный план" тогда раскритиковали не только в Украине, но и на Западе. В частности, в администрации тогдашнего президента США Джо Байдена заявили, что можно было бы остановится на первом пункте - уважение суверенитета всех стран.
В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Китай активно помогает России затягивать войну против Украины.
На днях Зеленский озвучил тезис про то, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру. Ведь экономика РФ очень сильно зависит от Китая.
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