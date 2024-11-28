Експерт назвав причину, чому удар Росії "по центру прийняття рішень у Києві" малоймовірний

"Російський диктатор Володимир Путін знову лякає, що по центру прийняття рішень, по Києву, вдарить. Хочу сказати, що по центру прийняття рішень йому буде дуже важко зробити удар, з однієї причини - наша Верховна Рада знаходиться на Грушевського, поруч там Кабмін. Але що там знаходиться поруч? Там ще знаходиться китайське посольство", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що атака в цьому районі може мати серйозні міжнародні наслідки.

"Посольство будь-якої країни вважається територією цієї країни. Якщо він захоче атакувати Верховну Раду, по-перше, вона дуже непогано укріплена. Всі місця прийняття рішень мають бути укріплені. Але якщо буде спроба атакувати і щось прилетить на територію Китаю - мені дуже цікаво, як там будуть", - додав він.