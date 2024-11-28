Експерт назвав причину, чому удар Росії "по центру прийняття рішень у Києві" малоймовірний

Російський удар по центру прийняття рішень у Києві, який "анонсував" російський диктатор Володимир Путін, малоймовірний через китайське посольство. Оскільки воно знаходиться біля Верховної Ради.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
"Російський диктатор Володимир Путін знову лякає, що по центру прийняття рішень, по Києву, вдарить. Хочу сказати, що по центру прийняття рішень йому буде дуже важко зробити удар, з однієї причини - наша Верховна Рада знаходиться на Грушевського, поруч там Кабмін. Але що там знаходиться поруч? Там ще знаходиться китайське посольство", - зазначив він.
Експерт підкреслив, що атака в цьому районі може мати серйозні міжнародні наслідки.
"Посольство будь-якої країни вважається територією цієї країни. Якщо він захоче атакувати Верховну Раду, по-перше, вона дуже непогано укріплена. Всі місця прийняття рішень мають бути укріплені. Але якщо буде спроба атакувати і щось прилетить на територію Китаю - мені дуже цікаво, як там будуть", - додав він.
28 листопада на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані Путін пригрозив завдати нового удару міжконтинентальною балістичною ракетою, яку він називає "Орєшніком", по Україні. Зокрема, по "центрам ухвалення рішень у Києві".
21 листопада Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою. Після цього Путін заявив, що це була нібито нова ракета під назвою "Орєшнік". Окрім цього, він пригрозив можливими ударами по військових об'єктах США, Великої Британії та Франції.
Однак у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що "Орєшнік" - це лише назва науково-дослідної роботи, в рамках якої створювали ракету. Насправді сама система має назву "Кедр".
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