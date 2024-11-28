Эксперт назвал причину, почему удар России "по центру принятия решений в Киеве" маловероятен

Российский удар по центру принятия решений в Киеве, который "анонсировал" российский диктатор Владимир Путин, маловероятен из-за китайского посольства. Поскольку оно находится возле Верховной Рады.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
"Российский диктатор Владимир Путин снова пугает, что по центру принятия решений, по Киеву, ударит. Хочу сказать, что по центру принятия решений ему будет очень трудно сделать удар, по одной причине - наша Верховная Рада находится на Грушевского, рядом там Кабмин. Но что там находится рядом? Там еще находится китайское посольство", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что атака в этом районе может иметь серьезные международные последствия.
"Посольство любой страны считается территорией этой страны. Если он захочет атаковать Верховную Раду, во-первых, она очень неплохо укреплена. Все места принятия решений должны быть укреплены. Но если будет попытка атаковать и что-то прилетит на территорию Китая - мне очень интересно, как там будут", - добавил он.
28 ноября на заседании Совбеза ОДКБ в Казахстане Путин пригрозил нанести новый удар межконтинентальной баллистической ракетой, которую он называет "Орешником", по Украине. В частности, по "центрам принятия решений в Киеве".
21 ноября Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой. После этого Путин заявил, что это была якобы новая ракета под названием "Орешник". Кроме того, он пригрозил возможными ударами по военным объектам США, Великобритании и Франции.
Однако в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что "Орешник" – это только название научно-исследовательской работы, в рамках которой создавали ракету. На самом деле сама система называется "Кедр".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.