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Експерт назвав причини, через які ЗСУ не вдається зупинити просування росіян

Фото: експерт назвав причини, чому ЗСУ не вдається зупинити просування РФ на фронті (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Гурковська

Росіяни продовжують втілювати свій план з "повернення втраченого". При цьому є декілька причин, чому ЗСУ не вдається зупинити просування окупантів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Ворог тисне. Чому деякі села знову захоплені і чи здатна РФ на великий рух.

 Експерт Павло Нарожний пояснює, що тут є декілька причин. Але найперший і найбільший фактор - це нестача людей.

"Тому, що було затягування ухвалення закону про мобілізацію. Він набув чинності 18 травня, коли вже почалася по факту російська літня кампанія. Тобто вони почали наступати, а ми в цей момент почали мобілізовувати людей", - каже співрозмовник.

За його словами, друга проблема - це ворожа авіація. Противник застосовує велику кількість КАБів, йдуть постійні обстріли по лінії зіткнення, удари по позиціях, техніці, а дати достатню відповідь на все це, як зауважує Нарожний, "в нас поки що немає чим". Зокрема, через відсутність літаків F-16 та ЗРК Patriot у достатній кількості.

"Ну і третє - це те, що зброя від союзників надходить до нас відносно повільно. З великою імовірністю тим недоукомплектованим бригадам, про які раніше говорив президент Володимир Зеленський, не вистачає бронетехніки, яка потрібна саме для стримування наступу ворога, для знищення особового складу, техніки окупантів. Сюди ж і артилерія та боєприпаси відносяться", - говорить Нарожний.

Ситуація на фронті

Згідно з останніми геолокаційними кадрами, війська РФ трохи просунулися на Захід від Донецька, в районі Часового Яру та на північний захід від Роботиного.

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