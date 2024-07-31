Експерт назвав причини, через які ЗСУ не вдається зупинити просування росіян

Експерт Павло Нарожний пояснює, що тут є декілька причин. Але найперший і найбільший фактор - це нестача людей.

"Тому, що було затягування ухвалення закону про мобілізацію. Він набув чинності 18 травня, коли вже почалася по факту російська літня кампанія. Тобто вони почали наступати, а ми в цей момент почали мобілізовувати людей", - каже співрозмовник.

За його словами, друга проблема - це ворожа авіація. Противник застосовує велику кількість КАБів, йдуть постійні обстріли по лінії зіткнення, удари по позиціях, техніці, а дати достатню відповідь на все це, як зауважує Нарожний, "в нас поки що немає чим". Зокрема, через відсутність літаків F-16 та ЗРК Patriot у достатній кількості.

"Ну і третє - це те, що зброя від союзників надходить до нас відносно повільно. З великою імовірністю тим недоукомплектованим бригадам, про які раніше говорив президент Володимир Зеленський, не вистачає бронетехніки, яка потрібна саме для стримування наступу ворога, для знищення особового складу, техніки окупантів. Сюди ж і артилерія та боєприпаси відносяться", - говорить Нарожний.