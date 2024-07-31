Ворог просунувся на захід від Донецька, а також у районі Часового Яру та Роботино: карти ISW

Згідно з останніми геолокаційними кадрами, війська РФ трохи просунулися на Захід від Донецька, в районі Часового Яру та на північний захід від Роботино.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція 1 - Харківська область

Протягом 29 та 30 липня війська РФ продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід в районі Вовчанська. Однак жодних підтверджених змін у цьому районі не було.

Українська Харківська група військ повідомила, що росіяни використовують мисливські рушниці для протидії українським безпілотникам у районі Глибокого.

Російські воєнкори стверджували, що ЗСУ безуспішно контратакували в районі Глибокого, Вовчанська та Стариці.

Також блогери РФ стверджували, що їхні війська завдали ударів осколково-фугасними авіабомбами ФАБ-250 по українським позиціям в районі Вовчанська і націлилися на північно-східну околицю Липців за допомогою тритонної плануючої авіабомби ФАБ-3000.

Операція 2 - Луганська область

У вівторок, 30 липня, противник продовжив наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не досяг ніяких підтверджених успіхів.

ISW пише, що 29 та 30 липня російські війська атакували:

на схід від Куп'янська в районі Піщаного, Новоосиново та Стельмахівки;

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, Невського і Тернського;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція 3 - Донецька область

Росіяни 30 липня продовжили наступати на напрямі Сіверська, але не досягли підтверджених успіхів.

Окупанти 29 та 30 липня продовжили наземні атаки:

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська в районі Спірного, Виїмки та Івано-Даріївки;

та на південь від Сіверська в районі Переїзного.

Тим часом воєнкори РФ стверджували, що російські війська просунулися до двох кілометрів у напрямку до Переїзного і досягли його південних околиць, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Водночас геолокаційні кадри від 30 липня показують, що російська бронетехніка трохи просунулась через канал Сіверський Донець-Донбас у районі, де він проходить під землею на північ від Часового Яру. При цьому ЗСУ вразили машину, перш ніж вона просунулась далі західним берегом каналу.

Російський воєнкор продовжив стверджувати, що росіяни просунулися на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас за вузьким маршрутом і зайняли позиції в мікрорайонах Нове та Жовтневе (східна частина Часового Яру) на західному березі.

Також 29 та 30 липня ворог продовжив наземні атаки:

на північ від Часового Яру в районі Григорівки та Калинівки;

на північний схід від Часового Яру у районі Богданівки;

та на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки.

Повідомляється, що 30 липня російські війська просунулися в районі Торецька на тлі наступальних операцій у цьому районі.

За заявою Міноборони РФ, росіяни захопили Південне, а російські воєнкори сказали, що їхні війська також просунулися в районі Нью-Йорка, поблизу Дружби, а також Залізного та Північного.

Проте ISW не виявив підтвердження цих заяв.

У понеділок і вівторок, 29 та 30 липня, противник продовжив наземні атаки в районі Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Згідно з повідомленнями, 30 липня війська РФ просунулися в районі Авдіївки на тлі наступальних операцій у цьому районі.

Російські блогери стверджують, що їхні війська:

прорвали оборону ЗСУ у районі Веселого, захопили позиції у східній частині цього населеного пункту, а також просунулися до центральної частини;

просунулися до 1,3 км на захід від Лозоватського;

зміцнили позиції на східній околиці Тимофіївки;

просунулися на полях на схід від Іванівки;

і просунулися від Яснобродівки до Карлівського водосховища (обидва на захід від Авдіївки).

Але ISW не виявив підтвердження цих заяв.

У звіті йдеться, що 29 та 30 липня бої тривали на північний захід від Авдіївки, а саме: в районі Зеленого поля, Калинове, Воздвиженки, Новоолександрівки, Сергіївки, Лисичного, Бажаного та Прогресу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 липня, показують, що війська РФ трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки (південний захід Донецька).

Також 29 та 30 числа противник продовжив атаки в районі Парасковіївки.

Цими ж днями російські сили продовжували обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, а саме в районі Великої Новосілки та Урожайного, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Незважаючи на західні повідомлення, які характеризують наступ РФ в районі Старомайорського та Урожайного як серйозний удар по ЗСУ, ISW в даний час оцінює, що недавнє захоплення цих населених пунктів не є оперативно значущим, оскільки вони відносно невеликі, і російські сили не можуть загрожувати будь-яким оперативно значущим об'єктам із цих позицій.

Крім того, війська РФ, зважаючи на все, не можуть об'єднати наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей з більшими та оперативно значущими операціями в районі міста Донецьк, що ще більше обмежує оперативну важливість наступів у цьому прикордонному районі.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри від 30 липня вказують, що росіяни нещодавно просунулися на північний захід від Роботино (західна частина Запорізької області).

29 та 30 липня бої біля Роботино тривали, а також були і на північний схід від Роботино в районі Малої Токмачки.

30 липня позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області, зокрема на островах річки Дніпро.