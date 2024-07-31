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Эксперт назвал причины, по которым ВСУ не удается остановить продвижение россиян

Фото: эксперт назвал причины, почему ВСУ не удается остановить продвижение РФ на фронте (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Наталия Гурковская

Россияне продолжают воплощать свой план по "возвращению утраченного". При этом есть несколько причин, почему ВСУ не удается остановить продвижение оккупантов.

Эксперт Павел Нарожный объясняет, что здесь есть несколько причин. Но самый первый и самый большой фактор - это нехватка людей.

"Так как было затягивание принятия закона о мобилизации. Он вступил в силу 18 мая, когда уже началась по факту российская летняя кампания. То есть они начали наступать, а мы в этот момент начали мобилизовывать людей", - говорит собеседник.

По его словам, вторая проблема - это вражеская авиация. Противник применяет большое количество КАБов, идут постоянные обстрелы по линии столкновения, удары по позициям, технике, а дать достаточный ответ на все это, как отмечает Нарожный, "у нас пока нет чем". В частности, из-за отсутствия самолетов F-16 и ЗРК Patriot в достаточном количестве.

"Ну и третье - это то, что оружие от союзников поступает к нам относительно медленно. С большой вероятностью тем недоукомплектованным бригадам, о которых ранее говорил президент Владимир Зеленский, не хватает бронетехники, которая необходима именно для сдерживания наступления врага, для уничтожения личного состава, техники оккупантов. Сюда и артиллерия, и боеприпасы относятся", - говорит Нарожный.

Ситуация на фронте

Согласно последним геолокационным кадрам, войска РФ немного продвинулись к Западу от Донецка, в районе Часового Яра и северо-западнее Работино.

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