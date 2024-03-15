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Експерт назвав "небезпечним дзвіночком" атаки по зв'язку в Сумській та Харківській областях

П'ятниця 15 березня 2024 22:13
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Експерт назвав "небезпечним дзвіночком" атаки по зв'язку в Сумській та Харківській областях Фото: експерт назвав "небезпечним дзвіночком" атаки по зв'язку в Сумській та Харківській областях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Владислав Селезньов

Атаки російських військ на радіотехнічні об'єкти та телевізійну інфраструктуру у Сумській та Харківській областях є "небезпечним дзвіночком".

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Хід Сирського. Як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку".

Напередодні росіяни вдарили по радіотехнічних об'єктах, вивели з ладу передавачі в Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці, внаслідок чого спостерігалися проблеми з теле-, радіосигналом та мобільним зв'язком. Також було атаковано телевізійну інфраструктуру Харківської області.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, такі атаки є "небезпечним дзвіночком".

"Зв'язок - це нерв не тільки армії, а й комунікацій взагалі. У разі втрати сталого зв'язку, інтернету, радіо- та телевізійного сигналу це стане викликом, оскільки перебування в інформаційному вакуумі не дозволяє своєчасно приймати та реалізовувати певні рішення", - зазначив експерт.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 14 березня, російські терористи ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Внаслідок цього в області були тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал. У тому ж числі були перебої з мобільним зв'язком.

Пізніше в ОВА повідомили про виведення з ладу передавачів телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці, а цивільних закликали не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

Також російські війська в ніч проти 14 березня прицільно атакував телевізійну інфраструктуру регіону у Харківській області. Внаслідок атаки були перебої із ТБ та радіосигналом у кількох районах.

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