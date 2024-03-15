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Эксперт назвал "опасным звоночком" атаки по связи в Сумской и Харьковской областях

Пятница 15 марта 2024 22:13
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Эксперт назвал "опасным звоночком" атаки по связи в Сумской и Харьковской областях Фото: эксперт назвал "опасным звоночком" атаки по связи в Сумской и Харьковской областях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

Атаки российских войск на радиотехнические объекты и телевизионную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях являются "опасным звоночком".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ход Сырского. Как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом" .

Накануне россияне ударили по радиотехническим объектам, вывели из строя передатчики в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, в результате чего наблюдались проблемы с теле-, радиосигналом и мобильной связью. Также была атакована телевизионная инфраструктура Харьковской области.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, такие атаки являются "опасным звоночком".

"Связь - это нерв не только армии, но и коммуникаций вообще. В случае потери устойчивой связи, интернета, радио- и телевизионного сигнала это станет вызовом, поскольку пребывание в информационном вакууме не позволяет своевременно принимать и реализовывать определенные решения", - отметил эксперт.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 14 марта, российские террористы ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам региона. В результате в области были временно недоступны украинские радио и телесигнал. В том же числе были перебои с мобильной связью.

Позже в ОВА сообщили о выводе из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, а гражданских призывали не поддаваться панике и информационным провокациям врага.

Также российские войска в ночь на 14 марта прицельно атаковали телевизионную инфраструктуру региона в Харьковской области. В результате атаки были перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах.

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