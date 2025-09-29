Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії

За словами експерта, ключовими чинниками падіння ціни стали поєднання кількох факторів: вихід з ремонтів атомних блоків, сезонне зниження попиту та зростання генерації з відновлюваних джерел.

"У серпні стався переломний момент, тому що в нас два енергоблоки атомні вийшли з ремонту, один пішов у ремонт, і в нас 1,6 ГВт додаткової потужності з'явилося. Це чітко видно по динаміці експорту-імпорту. У нас середини вересня починає різко рости експорт електроенергії, різко скорочується імпорт - це один чинник, який зумовив пропозицію. Другий чинник - це сезонне падіння попиту. Стає трошки холодніше, менше кондиціонерів,споживають вже менше, але генерація залишається на високому рівні передусім за рахунок високої продуктивності ще сонця", - наголосив Прокіп.

Експерт зазначив, що ситуація у вересні 2024 року суттєво відрізнялася від попередніх років.

"Минулого вересня, враховуючи те, що починаючи з 22 березня 2024 року наші теплові і гідроелектростанції були активно атаковані ворогом, у нас були серйозні дефіцити через руйнування електростанцій. У нас минулого вересня такої ситуації не було. І в принципі така ситуація була у всі роки з моменту повномасштабної війни", - нагадав експерт.

Водночас, за словами Прокіпа, трейдери недооцінили ризики, що профіцит електроенергії різко натисне на ціни.

"Ті, хто прив'язувалися до якогось іншого індексу, ті, хто не оцінювали того, що може статися така ситуація з профіцитом, ці гравці,звичайно, вони зазнали втрату. Але тут треба зразу зробити відсилку, що трейдинговий бізнес – це не є щоденно гарантований якийсь сталий прибуток. Можна виходити в плюси, а можна в один день серйозно впасти в мінус - такі особливості трейдингового бізнесу", - зазначив він.