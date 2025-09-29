RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Эксперт назвал ключевые факторы сентябрьского падения цен на рынке электроэнергии

Фото: эксперт назвал ключевые факторы сентябрьского падения цен на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В сентябре этого года цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) резко снизились, что стало неожиданностью для большинства участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснения эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По словам эксперта, ключевыми факторами падения цены стали сочетание нескольких факторов: выход из ремонтов атомных блоков, сезонное снижение спроса и рост генерации из возобновляемых источников.

"В августе произошел переломный момент, потому что у нас два энергоблока атомные вышли из ремонта, один ушел в ремонт, и у нас 1,6 ГВт дополнительной мощности появилось. Это четко видно по динамике экспорта-импорта. У нас в середине сентября начинает резко расти экспорт электроэнергии, резко сокращается импорт - это один фактор, который обусловил предложение. Второй фактор - это сезонное падение спроса. Становится немножко холоднее, меньше кондиционеров, потребляют уже меньше, но генерация остается на высоком уровне прежде всего за счет высокой производительности еще солнца", - отметил Прокип.

Эксперт отметил, что ситуация в сентябре 2024 года существенно отличалась от предыдущих лет.

"В прошлом сентябре, учитывая то, что начиная с 22 марта 2024 года наши тепловые и гидроэлектростанции были активно атакованы врагом, у нас были серьезные дефициты из-за разрушения электростанций. У нас в прошлом сентябре такой ситуации не было. И в принципе такая ситуация была во все годы с момента полномасштабной войны", - напомнил эксперт.

В то же время, по словам Прокипа, трейдеры недооценили риски, что профицит электроэнергии резко надавит на цены.

"Те, кто привязывались к какому-то другому индексу, те, кто не оценивали того, что может произойти такая ситуация с профицитом, эти игроки, конечно, они понесли потерю. Но здесь надо сразу сделать отсылку, что трейдинговый бизнес - это не ежедневно гарантированная какая-то устойчивая прибыль. Можно выходить в плюсы, а можно в один день серьезно упасть в минус - такие особенности трейдингового бизнеса", - отметил он.

 

Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года.

Энергетический эксперт Андриан Прокип объяснил, что ситуация была прогнозируемой из-за избытка предложения, роста мощностей АЭС после ремонтов и традиционного сентябрьского снижения спроса.

Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что ситуация с ценами на рынке электроэнергии в сентябре показала формирование прозрачной конкурентной среды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия