Експерт назвав головну мету можливої наземної операції Ізраїлю у Лівані

"Головна мета оцієї ліванської операції, окрім того, щоб послабити "Хезболлу", - це відсунути її від кордону з Ізраїлем, цього південного Лівану", - сказав Поліщук.

За словами експерта, для цього є юридичні підстави.

"Це якраз резолюція ООН 1701, за якою південніші літання "Хезболи" не повинні бути. Ну, бажано було б ще далі її відсунути, але хоча б так", - зазначив він.

Поліщук додав, що Ізраїль вже пропонував "Хезболлі" відійти від його кордонів, але ліванське угрупування не погодилося. Тому зараз ізраїльська армія готується до наземної операції у Лівані.

"І вже проводяться якісь на місцевості, такі виходи військових ізраїльських, і там десь зараз підготується все. Три дивізії на кордоні зараз розташовані. Є вірогідність, що коли буде все готове, вони зайдуть і вирішать це питання. І мешканці півночі Ізраїлю зможуть повернутися у свої домівки, не побоюючися, що завтра в них щось прилетить", - зазначив історик.