Эксперт назвал главную цель возможной наземной операции Израиля в Ливане

Главная цель возможной наземной операции Израиля в Ливане – отодвинуть боевиков группировки "Хезболла" от своих границ.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал историк и политический обозреватель Израиля Вадим Полищук.
"Главная цель этой ливанской операции, кроме того, чтобы ослабить "Хезболлу" - это отодвинуть ее от границы с Израилем, этого южного Ливана", - сказал Полищук.
По словам эксперта, для этого есть юридические основания.
"Это как раз резолюция ООН 1701, по которой южнее летание "Хезболлы" не должно быть. Ну, желательно было бы еще дальше ее отодвинуть, но хотя бы так", - отметил он.
Полищук добавил, что Израиль уже предлагал "Хезболли" отойти от его границ, но ливанская группировка не согласилась. Поэтому сейчас израильская армия готовится к наземной операции в Ливане.
"И уже проводятся какие-то на местности, такие выходы израильских военных, и там где-то сейчас подготовится все. Три дивизии на границе сейчас расположены. Есть вероятность, что когда будет все готово, они зайдут и решат этот вопрос. И северяне Израиля смогут вернуться в свои дома, не опасаясь, что завтра у них что-то прилетит", - отметил историк.
Напомним, в последние недели значительно обострился конфликт между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.
Так, в субботу, 28 сентября, израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.
Вчера боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, из которой велся огонь.
По информации The Wall Street Journal, Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.
В то же время США призывают Израиль воздержаться от начала военной операции в Ливане и настаивают на поиске мирного разрешения конфликта.
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