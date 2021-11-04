Експерт назвала причини зростання підтримки "Батьківщини" Тимошенко

Зростання рейтингу "Батьківщини" Юлії Тимошенко пояснюється її послідовною, соціально орієнтовною активністю - команда екс-прем’єра вимагає від влади виділяти кошти на підтримку медиків, вчителів, пенсіонерів, студентів. На кожну сферу життя у її команди є покроковий план дій, і монобільшості варто було б взяти ці рекомендації до уваги, адже люди все менше підтримують провладну політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телеканалу "Прямий" політичного експерта Костянтина Матвієнка.

"Всім же зрозуміло: якщо вакцина безкоштовна, чому не може бути безкоштовних тестів? Тимошенко чітко і зрозуміло дає відповідь: ПЦР-тести мають бути безкоштовні, треба забезпечити киснем лікарні, припинити скорочення ліжкомісць. Ці конкретні пропозиції зменшують антирейтинг і підвищують рейтинг Тимошенко", - вважає експерт.

Послідовною й непохитною, на його переконання, є позиція лідерки "Батьківщини" щодо бюджету. Фракція пропонувала низку правок, щоб лікарі були забезпечені гідною зарплатою, а лікарні - оснащені необхідним обладнанням і медикаментами.

"У Тимошенко була чітка вимога з корупційного дорожнього будівництва передати 15 мільярдів гривень на доплати лікарям, які працюють з ковідними хворими. А також передбачити в бюджеті кошти на закупівлю ключових противірусних препаратів, які є ефективними проти ковіду. Є комплекс моментів, які можуть допомогти боротися з пандемією, але ми бачимо вперте небажання Офісу президента вирішувати ці питання", - констатував експерт.

Експерт навів нещодавні результати соцдослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які засвідчили, що в кінці жовтня, за "слуг народу" проголосували б 18,3% тих, хто визначився з вибором, за ОПЗЖ - 17%, команду Тимошенко - 15,4%, "Євросолідарність" - 15,1%.

"Ще донедавна ми бачили "слуг народу" лідерами, а тепер їхні результати не сильно відрізняються, в межах похибки, від інших партій. І найголовніше - зараз вони не мають монобільшості в суспільстві. Тому треба формувати уряд національного порятунку з залученням компетентної патріотичної опозиції", - резюмував Костянтин Матвієнко.