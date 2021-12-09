Эксперт назвал выгоды для государства от разделения "Укрнафты"

"В медиаэфире и соцсетях ширится зрада, мол, НАКу останутся корешки, Коломойскому с партнерами - сплошной шоколад. Основную несправедливость многие видят в том, что согласно плану разделения, "Привату" отходит нефтедобыча в Восточной Украине и сеть АЗС, а "Нафтогазу" - газовый бизнес и нефтяной на Западе Украины. Утверждают, что восточные месторождения более мощные и перспективные, а на Западе Борислав уже давно не смеется. Хотелось бы напомнить, что одним из основных мотиваторов разделения является нерешенность вопроса с реализацией нефти, которую можно переработать только на контролируемом тем же "Приватом" Кременчугском НПЗ. Что будет делать с нефтью НАК? Проситься на переработку к Коломойскому?" - отметил эксперт.

По его словам, оценку активов "Укрнафты" уже провели международные аудиторы. Однако не стоит забывать о долге "Нафтогаза" за 8-9 млрд кубометров газа, которые госхолдинг должен вернуть "Укрнафте". В сегодняшних ценах это 8-9 млрд долларов и это больше, чем стоит вся "Укрнафта" с ее месторождениями, заправками и прочей рухлядью.

"Главное: газ или деньги должны не Коломойскому, это долг НАКа перед "Укрнафтой", в которой самому НАКу принадлежит половина акций. И долг этот НАК концептуально не оспаривает. Там есть разные мнения по объемам и по цене, но все понимают - газ был использован и его (или деньги) надо возвращать. Все также понимают и то, что 8-9 млрд долларов цифра абсолютно неподъемная и нереальная. Тем временем суд, где сейчас находится рассмотрение, может вынести только два варианта решения - или возврат газа или возврат денег исходя из рыночной цены. Выходом из этой ситуации рассматривают подписание мирового соглашения с обоюдно приемлемыми параметрами", - говорит Сергей Куюн.

По его словам, те инсайдеры, с кем удалось пообщаться, верят, что акционеры способны разойтись без каких-либо миллиардных выплат, которые всех пугают.

"В результате раздела "Укрнафты" получится две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу. В перспективе это означает рост рентных и прочих бюджетных платежей, снижение энергозависимости со всеми вытекающими. Казна также оперативно возможно получит несколько миллиардов гривен налогов, которые неизбежно возникнут в результате передачи активов между акционерами", - считает энергоэксперт.

Он также предполагает, что вопрос "Укрнафты" снова откладывается на неопределенный срок.