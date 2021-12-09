Експерт назвав зиск для держави від поділу "Укрнафти"

"У медіаефірі та соцмережах шириться зрада, мовляв, НАКу залишаться коріння, Коломойському з партнерами - суцільний шоколад. Основну несправедливість багато хто вбачає в тому, що згідно з планом поділу, "Привату" відходить нафтовидобуток у Східній Україні і мережа АЗС, а "Нафтогазу" газовий бізнес і нафтовий на Заході України. Стверджують, що східні родовища більш потужні та перспективні, а на Заході Борислав вже давно не сміється. Хотілось би нагадати, що одним з основних мотиваторів поділу є невирішеність питання з реалізацією нафти, яку можна переробити лише на контрольованому тим же "Приватом" Кременчуцькому НПЗ. Що робитиме з нафтою НАК? Проситися на переробку до Коломойського?" - наголосив експерт.

За його словами, оцінку активів "Укрнафти" вже провели міжнародні аудитори. Проте не варто забувати про борг "Нафтогазу" за 8-9 млрд кубометрів газу, які держхолдинг має повернути "Укрнафті". У сьогоднішніх цінах це 8-9 млрд доларів і це більше, ніж коштує вся "Укрнафта" з її родовищами, заправками та іншим мотлохом.

"Головне: газ чи гроші винні не Коломойському, це борг НАКу перед "Укрнафтою", в якій самому НАКу належить половина акцій. І борг цей НАК концептуально не заперечує. Там є різні думки щодо обсягів та за ціною, але всі розуміють - газ був використаний і його (або гроші) треба повертати. Всі також розуміють і те, що 8-9 млрд доларів цифра абсолютно непідйомна і нереальна.Тим часом суд, де зараз знаходиться розгляд, може винести лише два варіанти рішення - або повернення газу або повернення грошей, виходячи з ринкової ціни. Виходом із цієї ситуації розглядають підписання мирової угоди із взаємно прийнятними параметрами", - каже Сергій Куюн.

За його словами, ті інсайдери, з ким вдалося поспілкуватися, вірять, що акціонери здатні розійтися без будь-яких мільярдних виплат, які лякають усіх.

"В результаті розділу "Укрнафти" вийде дві нафтогазовидобувні компанії, які будуть мотивовані нарощувати видобуток. У перспективі це означає зростання рентних та інших бюджетних платежів, зниження енергозалежності з усіма витікаючими. Казна також оперативно можливо отримає кілька мільярдів гривень податків, які неминуче виникнуть у результаті передачі активів між акціонерами", - вважає енергоексперт.

Він також припускає, що питання "Укрнафти" знову відкладається на невизначений термін.