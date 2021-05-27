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Эксперт назвал вероятные причины последних кадровых изменений в "Нафтогазе"

Автор: РБК-Украина

Последние кадровые изменения в НАК "Нафтогаз" могут быть связаны с защитой на посту Андрея Коболева и атак на украинское правительство через американских лоббистов.

Об этом заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в Facebook.

"Лана, Гламаздин, Осмоловская в последнее время больше занимались сохранением Коболева в кресле, чем борьбой против СП2 ("Северный поток - 2", - ред.). При этом они это делали через американских лоббистов, через пиар в Украине - за деньги "Нафтогаза", то есть за государственные деньги", - заявил Омельченко.

Эксперт также отмечает, что часто защита Коболева заключалась в атаках на правительство. То есть правительство атаковали за средства компании, единственным акционером которой является правительство.

"Кампания против правительства в защиту Коболева навредила интересам Украины. Критику вырванных из контекста действий правительства по увольнению Коболева и наблюдательного совета использовали в частности как оправдание мягкой политики в отношении России, хотя на самом деле это смягчение произошло задолго до действий правительства", - говорит Омельченко.

При этом, добавляет эксперт, было провалено направление противостояния с Газпромом.

"Вопреки впечатлению, которое сложилось у многих, Лана Зеркаль не имеет отношения к Стокгольмскому арбитражу против Газпрома. Лана занималась другими процессами в МИДе. Гламаздин не был идеологом, главным или единственным двигателем санкций США. Он присоединился к НАК после работы с Яценюком, когда тот ушел с поста премьер-министра, и к тому времени НАК уже работал в направлении американских санкций. Гламаздин отвечал за связь с американскими лоббистами, это была преимущественно административная работа", - считает эксперт.

Напомним, вчера в НАК "Нафтогаз" произошли кадровые изменения. Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.

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