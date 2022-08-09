UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт назвал цель России на оккупированной Запорожской АЭС

Фото: россияне хотят отключить Запорожскую АЭС от Украины (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Мария Кучерявец

Целью России на захваченной Запорожской АЭС является ядерный шантаж. Также Кремль хочет отсоединить станцию от энергосистемы Украины и подключить ее к единой энергетической системе РФ, включая оккупированный Крым.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины".

Такую возможную цель оккупантов на ЗАЭС назвал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"До 1 сентября 2022 года "Росатом" планирует завершить все технические работы для этой цели, в том числе и связанные с восстановлением линий электропередач в направлении Крыма", - говорит эксперт.

Вместе с тем, источники РБК-Украина в органах власти подтвердили, что такой сценарий действительно может планироваться.

"Мы не можем этого исключать. Это возможно и теоретически, и практически. Но для переключения на энергосистему РФ потребуется определенное время", - рассказал источник изданию.

Напомним, 5 августа россияне дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

После чего, на следующий день вражеские обстрелы продолжились. На что "Энергоатоме" заявили, россияне обстрелами ЗАЭС намерены полностью обесточить юг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСВойна России против Украины