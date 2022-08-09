Эксперт назвал цель России на оккупированной Запорожской АЭС

Такую возможную цель оккупантов на ЗАЭС назвал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"До 1 сентября 2022 года "Росатом" планирует завершить все технические работы для этой цели, в том числе и связанные с восстановлением линий электропередач в направлении Крыма", - говорит эксперт.

Вместе с тем, источники РБК-Украина в органах власти подтвердили, что такой сценарий действительно может планироваться.

"Мы не можем этого исключать. Это возможно и теоретически, и практически. Но для переключения на энергосистему РФ потребуется определенное время", - рассказал источник изданию.

Напомним, 5 августа россияне дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

После чего, на следующий день вражеские обстрелы продолжились. На что "Энергоатоме" заявили, россияне обстрелами ЗАЭС намерены полностью обесточить юг Украины.

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