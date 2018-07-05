Эксперт назвал популизмом иск нардепов против "Роттердам+"

Ранее депутаты просили суд признать незаконным соответствующее постановление НКРЭКУ

Обращение группы народных депутатов в суд с требованием признать незаконным и отменить постановление НКРЭКУ "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год" является исключительно предвыборным популизмом, ведь многочисленные предварительные судебные процессы уже признали методику формирования оптово-рыночной цены законной, соответственно, законным является и утвержденная ОРЦ на 2018 год. Такое мнение высказал энергетический эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своем Facebook.

"Депутаты просят суд признать незаконным постановление НКРЭКУ от 28 декабря 2017 года "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год" и отменить ее. Собственно, слово "Роттердам" и является ключевым для депутатов. Не переживания за энергосистему, за реформу рынка электроэнергии, улучшение качества предоставления услуг потребителю. Они переживают исключительно за "Роттердам+", который должен их как локомотив вытащить на следующих выборах в парламент. А учитывая то, что многих не возьмут в список как откровенных популистов, у них нет рейтингов для победы в мажоритарных округах, то им остается лишь надеяться на "своих" патриотических олигархов, которые им помогут", - пишет он.

По словам Корольчука, до этого были многочисленные попытки оспорить методику расчета ОРЦ, однако суды признавали ее полностью законной.

"Народные депутаты подали успешный и непобедимый "двадцать пятый" иск против "Роттердама+". Почему их иск непобедимый? Потому что уже все предыдущие иски, которые подавали против методики расчета стоимости угля, которую разработала НКРЭКУ, они проиграли. Поэтому и это скорее всего будет непобедимым. А было таких исков от различных субъектов - в основном от бизнеса или родственных с ними организаций – то ли 5, то ли 6. Я лично после очередного проигранного иска просто сбился со счета", - сказал Корольчук.

Как подчеркнул энергоэксперт, подобные действия являются прямым давлением на НКРЭКУ. "И тем более такие судебные процессы – это такая политическая "подстава" для НКРЭКУ. И даже больше – прямое давление. О чем уже говорили в Энергетическом сообществе. Но украинские политики слышат только себя", - отметил он.

Напомним, группа народных депутатов просит суд признать незаконным постановление НКРЭКУ от 28 декабря 2017 года и отменить его в полном объеме. По данным СМИ, решение о повышении цены было принято с нарушением закона "О НКРЭКУ" и постановления НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 (Порядок установления ОРЦ). Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Ранее в суды различных инстанций обращались представители ОО "Объединение "Самопомич", Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции, ПАО "Никопольский завод ферросплавов", а также физические лица А.Герус и Д.Боярчук с требованиями отмены постановления НКРЭКУ от 03.03.2016 № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии", о признании противоправными и отмене постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на электроэнергию по отдельным месяцам и тому подобное. Однако все суды отказывали истцам в удовлетворении исковых требований.

Как известно, управляющим акционером крупнейших предприятий ферросплавной отрасли (НЗФ и ЗЗФ) является группа "Приват" Игоря Коломойского. Затраты на электроэнергию в себестоимости ферросплавных заводов доходят до 50%. Как отметили эксперты, введение новой методики расчета ОРЦ стоит предприятиям Коломойского 1 млрд грн в год.