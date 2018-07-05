Експерт назвав популізмом позов нардепів проти "Роттердам+"

Раніше депутати просили суд визнати незаконною відповідну постанову НКРЕКП

Звернення групи народних депутатів до суду з вимогою визнати незаконною та скасувати постанову НКРЕКП "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік" є виключно передвиборчим популізмом, адже численні попередні судові процеси вже визнали методику формування оптово-ринкової ціни законною, відповідно, законною є і затверджена ОРЦ на 2018 рік. Таку думку висловив енергетичний експерт, член Спостережної ради Інституту енергетичних стратегій, Юрій Корольчук на своєму Facebook.

"Депутати просять суд визнати незаконною постанову НКРЕКП від 28 грудня 2017 року "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік" та скасувати її. Власне, слово "Роттердам" і є ключовим для депутатів. Не переживання за енергосистему, за реформу ринку електроенергії, за поліпшення якості надання послуг споживачу. Вони переживають виключно за "Роттердам+", який має їх як локомотив витягнути на наступних виборах до парламенту. А зважаючи на те, що багатьох не візьмуть у список як відвертих популістів, у них немає рейтингів для перемоги у мажоритарних округах, то їм залишається лише сподіватися на "своїх" патріотичних олігархів, які їм поможуть", - пише він.

За словами Корольчука, до цього були чисельні спроби оскаржити методику розрахунку ОРЦ, однак суди визнавали її повністю законною.

"Народні депутати подали успішний та непереможний "двадцять п’ятий" позов проти "Роттердаму+". Чому їх позов непереможний? Бо вже всі попередні позови, які подавали проти методики розрахунку вартості вугілля, яку розробила НКРЕКП, вони програли. Тому і це скоріше за все буде непереможним. А було таких позовів від різних суб’єктів- в основному від бізнесу або споріднених із ними організацій – чи то 5, чи 6. Я особисто після чергового програного позову просто збився із ліку", - сказав Корольчук.

Як підкреслив енергоексперт, подібні дії є прямим тиском на НКРЕКП. "І тим паче такі судові процеси – це така політична "підстава" для НКРЕКП. І навіть більше – прямий тиск. Про що вже говорили в Енергетичному співтоваристві. Але українські політики чують лише себе", - зазначив він.

Нагадаємо, група народних депутатів просять суд визнати незаконною постанову НКРЕКП від 28 грудня 2017 року та скасувати її у повному обсязі. За даними ЗМІ, рішення про підвищення ціни було прийнято із порушенням закону "Про НКРЕКП" та постанови НКРЕКП №289 від 03.03.2016 (Порядок встановлення ОРЦ). Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Раніше до судів різних інстанцій зверталися представники ГО "Об’єднання Самопоміч", Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалугрійної продукції, ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", а також фізичні особи А.Герус та Д.Боярчук з вимогами скасування постанови НКРЕКП від 03.03.2016 № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії", про визнання протиправними та скасування постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на електроенергію по окремих місяцях тощо. Однак всі суди відмовляли позивачам в задоволенні позовних вимог.

Як відомо, керуючим акціонером найбільших підприємств феросплавної галузі (НЗФ та ЗЗФ) є група Приват Ігоря Коломойського. Витрати на електроенергію в собівартості феросплавних заводів доходять до 50%. Як за зазначили експерти, введення нової методики розрахунку ОРЦ коштує підприємствам Коломойського 1 млрд грн на рік.